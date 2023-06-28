Соответствующее мнение в эфире телемарафона озвучил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Как передает 24 Канал, чиновник считает, что россияне не просто так били по пиццерии, когда в ней было много людей.

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Без корректировщиков огня не обошлось

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Павел Кириленко отметил, что этот ракетный удар по Краматорску "не мог не состояться" без корректировщиков. В то же время он подчеркнул, что более подробную информацию сообщат уже правоохранители.

Когда журналистка переспросила его, считает ли Кириленко, что на пиццерию, в которой отдыхали многие, умышленно навели огонь, он ответил обтекаемо. Глава ОВА повторился, что более подробно информацией поделятся представители правоохранительных органов. Таким образом, он намекнул на то, что кто-то помог оккупантам убивать украинцев.

Заметим, что его мысли имеют право на существование. Так, в сети журналисты 24 Канала наткнулись на сообщения от российских захватчиков. Они рассказывали, что за полчаса до атаки проходили мимо пиццерии и видели там какое-то празднование.

Что известно о ракетной атаке по Краматорску