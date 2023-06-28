Відповідну думку в ефірі телемарафону озвучив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Як передає 24 Канал, посадовець вважає, що росіяни не просто так били по піцерії, коли в ній було багато людей.

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Без коригувальників вогню не обійшлося

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Павло Кириленко зазначив, що цей ракетний удар по Краматорську "не міг не відбутися" без коригувальників. Водночас він наголосив, що детальнішу інформацію повідомлять уже правоохоронці.

Коли журналістка перепитала його, чи вважає Кириленко, що на піцерію, в якій відпочивали багато людей, навмисне навели вогонь, він відповів обтічно. Глава ОВА повторився, що детальніше інформацією поділяться представники правоохоронних органів. Таким чином він натякнув на те, що хтось допоміг окупантам убивати українців.

Зауважимо, що його думки мають право на існування. Так, у мережі журналісти 24 Каналу натрапили на повідомлення від російських загарбників. Вони розповідали, що за пів години до атаки проходили повз піцерію та бачили там якесь святкування.

Що відомо про ракетну атаку по Краматорську