В іноземців – легкі поранення, натомість українка – у важкому стані. Трагедія трапилась внаслідок атаки ракетами "Іскандер", пише 24 Канал.

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Що відомо про поранених іноземців та українську громадську діячку

Організації Aquanta Ucraina (Тримайся Україно – група підтримки України в Латинській Америці) на своїй сторінці у фейсбуці написала, що під час обстрілу центру Краматорська поранення отримали троє громадян Колумбії.

засновник вищезгаданої організації та колумбійський депутат Серхіо Харамільйо;

письменник Ектор Абад;

журналістка Каталіна Гомес.

Делегація якраз обідала у закладі, коли туди прилетіла ворожа ракета. Іноземці зазнали легких поранень, натомість українка у важкому стані.



Іноземці зазнали поранень внаслідок атаки по Краматорську / Фото з фейсбуку Eleshera Fabia

У спільній заяві Абада та Харамільо мовиться, що вони стали об'єктами російської атаки крилатою ракетою по ресторану, який є частиною торговельного комплексу. Вони зазначили, що це звичайне місце зустрічі міжнародних кореспондентів і мешканців Краматорська.

Ми збирали матеріал у цьому та інших містах Донбасу для нашого руху "Тримайся, Україно!" Ми хотіли висловити солідарність Латинської Америки з українським народом проти варварського та незаконного російського вторгнення,

– зазначили громадяни Колумбії.

Зверніть увагу! Ще ввечері 27 червня глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що Росія поранила трьох іноземців.

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