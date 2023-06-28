Маленьку 8-місячну дівчину звати Мією. Вона отримала травми та поранення внаслідок ракетного удару Росії по Краматорську.
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У якому стані перебуває немовля
Мама дівчинки заявила, що у її доньки множинні колото-різані рани голови. А ще дитина отримала лінійний перелом скроневої кістки. Її мати також було поранено. За словами жінки, її "теж трошки зашили".
Немовля перебуває у стабільному стані. Спочатку дитину госпіталізували до однієї з лікарень Краматорська. Після цього дівчинку перевезуть до Києва, де її обстежать в "Охматдиті".
Як врятувалася жінка з дитиною
Родина Мії прийшла до піцерії за кілька хвилин перед прильотом.
Ми зайшли замовити їжу додому, ми сіли буквально на хвилиночку, поки чоловік сходив. Він прийшов, сів і нас одразу привалило, балка прилетіла,
– пояснила жінка.
За її словами, ракета була одразу за сусідньою будівлею. На щастя, стіна врятувала цю сім'ю.
Подробиці теракту Росії у Краматорську
- Російські окупанти вдарили "Іскандером" по центру міста Краматорськ Донецької області. Це сталося 27 червня близько 20 години вечора.
- Загарбники прицільно били по скупченню людей. Одна ракета влучила у піцерію. А інша полетіла у бік села Біленьке поблизу Краматорська.
- Кількість загиблих та постраждалих постійно зростає. Станом на 28 червня відомо, що росіяни вбили 10 людей. Серед них 3 дитини – 17-річна дівчина та дві 14-річні сестри.
- Сестри-близнючки Анна та Юлія Аксенченко мали б у вересні святкувати свій 15-й день народження. Цього року вони закінчили 8 клас у місцевій загальноосвітній школі № 24.
- За попередньою інформацією, ще 61 особа отримала поранення. Серед постраждалих є троє громадянин Колумбії.
- Голова СБУ Василь Малюк заявив, що це удар корегував агент російських спецслужб. Наша контррозвідка його затримала "по гарячих слідах".