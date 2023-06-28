Сестры учились в школе, директора которой в феврале этого года убила российская ракета. Аня и Юля на момент удара были либо в пиццерии, либо вблизи нее.

Обратите внимание В Краматорске после ракетной атаки 5 работников пиццерии считают пропавшими без вести

Мама ищет для похорон дочерей свадебные платья

Исполняющая обязанности директора школы №24 Людмила Осадчая напоминает, что девушки были очень тихими и очень старательными, всегда стояли одна за другой и помогали. Однако по характеру девушки были разными – Аня была более активной, а Юля – тихой. Но сестры всегда были неразлучны.

Я читала у них математику. Могу сказать, что они были очень усердными девочками, хорошо учились, на твердую девятку. Эти девочки были очень хрупкими, как две былинки,

– говорит Людмила Ивановна.

Елена – жительница Краматорска и мама одноклассника погибших девушек рассказала, что Аня и Юля были единственными детьми в семье. Вероятно, мама воспитывала дочерей сама. Семья большую часть времени проводила в пригороде Краматорска, потому что там спокойнее, а в город наведывались время от времени, чтобы навестить свое жилье. Теперь же мама ищет свадебные платья – по украинскому обычаю в них положено хоронить незамужних девушек.

Сегодня я общалась с мамой девушек. Знаю, что она сейчас ищет свадебные платья, чтобы в них похоронить своих единственных дочерей. Такова традиция. Сердце не выдерживает такого,

– говорит Елена.

Главное об ударе по Краматорску

Вечером 27 июня Россия нанесла 2 ракетных удара по Краматорску и попала в местную пиццерию, где было немало людей. Враг прицельно ударил по скоплению людей ракетами "Искандер". После атаки российские пропагандисты цинично заявили, что враг ударил по якобы месту пребывания украинских военных и иностранных инструкторов.

Кроме Ани и Юли в результате атаки погибла также 17-летняя девушка. По состоянию на вечер 28 июня известно об 11 жертвах и 61 раненом, среди которых младенец. 5 работников пиццерии считают пропавшими без вести.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что этот удар корректировал агент российских спецслужб. Наша контрразведка его задержала "по горячим следам". Накануне атаки он находился возле пиццерии, снял на видео помещение и припаркованные автомобили и направил это россиянам. Через несколько часов те нанесли ракетный удар.