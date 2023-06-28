Об этом рассказал редактор службы новостей интернет-издания "Новости Краматорска" Андрей Гринь. По его словам, поиски усложнила гигантская монолитная плита, под которой находятся люди.

Обратите внимание Удар по пиццерии в Краматорске: количество жертв и раненых вчера возросло, погибло 3 детей

Поиск людей продолжается

Сотрудники пиццерии считаются пропавшими без вести, однако не исключено, что они могут находиться под плитой. Впоследствии мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что благодаря усилиям спасателей монолитную плиту удалось разделить на части и ее постепенно убирают с места удара.

Спасатели убирают плиту с места удара: смотрите видео

Главное об ударе по Краматорску

Вечером 27 июня Россия нанесла 2 ракетных удара по Краматорску и попала в местную пиццерию, где было немало людей. Стоит отметить, что оккупанты совершили очередной теракт в годовщину удара по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге.

Враг прицельно ударил по скоплению людей ракетами "Искандер". После атаки российские пропагандисты цинично заявили, что враг ударил по якобы месту пребывания украинских военных и иностранных инструкторов.

По мнению террористов, "иностранными инструкторами" являются дети, ведь в результате атаки по состоянию на 18:00 28 июня известно об 11 погибших, из которых 3 несовершеннолетних - 17-летняя девушка и две 14-летние сестры. Сестры-близнецы Анна и Юлия Аксенченко должны были в сентябре праздновать свой 15-й день рождения. В этом году они закончили 8 класс в местной общеобразовательной школе №24. 61 человек пострадал, среди которых младенец.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что это удар корректировал агент российских спецслужб. Наша контрразведка его задержала "по горячим следам". Накануне атаки он находился у пиццерии и собирал данные для российской атаки.