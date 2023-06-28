Про це розповів редактор служби новин інтернет-видання "Новини Краматорська" Андрій Гринь. За його словами, пошуки ускладнила велетенська монолітна плита, під якою перебувають люди.

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Пошук людей триває

Працівники піцерії вважаються зниклими безвісти, однак не виключено, що вони можуть перебувати під плитою. Згодом мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що завдяки зусиллям рятувальників, монолітну плиту вдалося розділити на частини і її поступово прибирають з місця удару.

Рятувальники прибирають плиту з місця удару: дивіться відео

Головне про удар по Краматорську

Увечері 27 червня Росія завдала 2 ракетні удари по Краматорську та влучила у місцеву піцерію, де було чимало людей. Варто відзначити, що окупанти вчинили черговий теракт в роковини удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці.

Ворог прицільно вдарив по скупченню людей ракетами "Іскандер". Після атаки російські пропагандисти цинічно заявили, що ворог вдарив по нібито місцю перебування українських військових та іноземних інструкторів.

На думку терористів, "іноземними інструкторами" є діти, адже внаслідок атаки станом на 18:00 28 червня відомо про 11 загиблих, черед яких 3 неповнолітніх – 17-річна дівчина та дві 14-річні сестри. Сестри-близнючки Анна та Юлія Аксенченко мали б у вересні святкувати свій 15-й день народження. Цього року вони закінчили 8 клас у місцевій загальноосвітній школі № 24. 61 людина постраждала, серед яких немовля.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що це удар корегував агент російських спецслужб. Наша контррозвідка його затримала "по гарячих слідах". Напередодні атаки він був біля піцерії та збирав дані для російської атаки.