Сестри навчалися у школі, директорку якої в лютому цього року вбила російська ракета. Аня та Юля на момент удару були або в піцерії, або поблизу неї.

Зверніть увагу У Краматорську після ракетної атаки 5 працівників піцерії вважають зниклими безвісти

Мама шукає для похорону доньок весільні сукні

Виконуюча обов'язки директора школи №24 Людмила Осадча пригадує, що дівчата були дуже тихенькими та дуже старанними, завжди стояли одна за одну та допомагали. Однак за характером дівчата були різними – Аня була більш активною, а Юля – тихою. Та сестри завжди були нерозлучні.

Я читала у них математику. Можу сказати, що вони були дуже старанними дівчатками, добре вчилися, на тверду дев'ятку. Ці дівчатка були дуже тендітними, як дві билиночки,

– каже Людмила Іванівна.

Олена – мешканка Краматорська та мама однокласника загиблих дівчат розповіла, що Аня та Юля були єдиними дітьми в сім'ї. Ймовірно, мама виховувала донечок сама. Родина більшість часу проводила у передмісті Краматорська, бо там спокійніше, а до міста навідувалися час від часу, аби провідати своє житло. Тепер же мама шукає весільні сукні – за українським звичаєм у них належить хоронити незаміжніх дівчат.

Сьогодні я спілкувалася з мамою дівчат. Знаю, що вона зараз шукає весільні сукні, щоб у них поховати своїх єдиних донечок. Така є традиція. Серце не витримує такого,

– каже Олена.

Головне про удар по Краматорську

Увечері 27 червня Росія завдала 2 ракетні удари по Краматорську та влучила у місцеву піцерію, де було чимало людей. Ворог прицільно вдарив по скупченню людей ракетами "Іскандер". Після атаки російські пропагандисти цинічно заявили, що ворог вдарив по нібито місцю перебування українських військових та іноземних інструкторів.

Крім Ані та Юлі унаслідок атаки загинула також 17-річна дівчина. Станом на вечір 28 червня відомо про 11 жертв та 61 пораненого, серед яких немовля. 5 працівників піцерії вважають зниклими безвісти.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що цей удар корегував агент російських спецслужб. Наша контррозвідка його затримала "по гарячих слідах". Напередодні атаки він був біля піцерії, зняв на відео приміщення і припарковані автомобілі та надіслав це росіянам. Через кілька годин ті завдали ракетного удару.