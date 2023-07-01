Днем 1 июля оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в дом.

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Оккупанты снова атаковали Херсон

Россияне обстреляли Херсон из артиллерии около 10:10 1 июля. Один из снарядов попал в жилой дом. Правоохранители принимают все меры, чтобы зафиксировать преступление, которое совершила российская армия.

Что известно о раненых

В результате попадания снаряда в жилой дом травмирована женщина и двое детей. Ранения получили 9-летняя девочка и 15-летний парень. Медики оказывают им необходимую помощь. Детей госпитализировали в больницу.

Важно. При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – часть 1 статьи 438 УК Украины.

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