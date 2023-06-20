Під ворожі удари також потрапила бригада "швидкої". Таким чином, так звана "друга армія світу" вбила ще одного мирного херсонця.

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Херсон знову опинився під ворожим ударом

Як розповів очільник ОВА Олександр Прокудін, зранку 20 червня окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона. Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні об'єкти – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинув 27-річний чоловік.

Окрім цього, під російські удари також потрапила бригада "швидкої", яка прямувала на допомогу херсонцям. На щастя, медичні працівники не постраждали.

В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу Херсона розпочато досудове розслідування. За їхніми даними, близько 11:00 окупанти з тимчасово окупованої території Херсонщини здійснили мінометний обстріл обласного центру.

Внаслідок атаки російських військ по одному з мікрорайонів міста загинув цивільний чоловік. На жаль, обстріли тривають.



У Херсоні загинув чоловік / фото Офісу генпрокурора



Наслідки ворожого обстрілу / фото Офісу генпрокурора

Херсон та область потерпають від обстрілів окупантів