Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона також наголосила, що росіяни посилили тиск на мирне населення Херсонщини, повідомляє 24 Канал.

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Яка ситуація на Херсонщині

В ОК "Південь" розповіли, що ворог не припиняє постійних обстрілів Херсонської області. Ба більше, росіяни продовжують цинічно атакувати райони, у яких відбувається усунення наслідків катастрофи після підриву Каховської ГЕС. Крім того, обстрілюють і місця, де люди потребують евакуації через підтоплення.

Гуменюк підкреслила, що на Херсонщині ворог атаку тактичною авіацією з використанням керованих авіабомб так, щоб відновлення регіону було неможливим. Окрім того, обстрілюють постійно мирне населення й на Очаківському напрямку, нагадуючи про свою присутність на Кінбурнській косі.

Росіяни зокрема почали повертатися на раніше покинуті території, які були затоплені після підриву Каховської ГЕС.

Вони суто математично скорочують дистанцію, тобто повертаються на ті території, які вивільнилися від води. Звідти вони намагаються вести обстріли. Але наближаючись, росіяни стають ближчими й для нас мішенями. Тому наша робота стає більш результативною, але й вони посилюють обстріли правого берега для того, щоб тримати тиск та психологічне напруження на населення, яке потерпає ще від повені,

– пояснила Гуменюк.

ЗСУ завдали чималих втрат окупантам

Протягом минулої доби ЗСУ завдали чималих втрат російські армії. В ОК "Південь" повідомили, що за добу на лівобережжі Херсонщини ліквідували:

понад 100 окупантів;

27 одиниць автобронетанкової техніки;

2 великокаліберні гармати;

базу з 20 човнами.

Гуменюк наголосила, що таких результатів вдалося досягнути унаслідок успішної контрбатарейної роботи українських захисників та захисниць. Через це ворог починає підтягувати резерви з тимчасово окупованого Криму та підкріплює особовий склад на Херсонщині.