У п'ятницю, 16 червня, російські окупанти вдарили по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині Херсона. Що відомо про постраждалих та жертв, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Інформація про потерпілих

Як зазначив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, станом на 17:06, 16 червня було відомо про 23 постраждалих осіб. Серед них – троє дітей: "Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми".

Який вигляд має Херсон після атаки / фото Єрмака

Разом з тим інформація про жертв не надходила.

Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. Укриття врятувало життя багатьом людям,

– йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Херсон: дивіться відео Єрмака

Зверніть увагу! В Херсонській ОВА інформували, що за минулу добу ворог здійснив 54 обстріли, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації, а також завдав ракетних ударів. Зокрема, по Херсону Росія випустила 37 снарядів.

Яка загалом ситуація на Херсонщині