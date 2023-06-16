В пятницу, 16 июня, российские оккупанты ударили по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части Херсона. Что известно о пострадавших и жертвах, читайте в материале 24 Канала.

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Информация о пострадавших

Как отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак, по состоянию на 17:06, 16 июня было известно о 23 пострадавших. Среди них – трое детей: "Всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы".

Как выглядит Херсон после атаки / фото Ермака

Вместе с тем информация о жертвах не поступала.

Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач. Укрытие спасло жизнь многим людям,

– говорится в сообщении.

Последствия атаки на Херсон: смотрите видео Ермака

Обратите внимание! В Херсонской ОВА информировали, что за минувшие сутки враг совершил 54 обстрела, выпустив 223 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников, авиации, а также нанес ракетные удары. По Херсону Россия выпустила 37 снарядов.

Какая в целом ситуация в Херсонской области