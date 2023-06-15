Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, после подтопления даже уцелевшие дома уже непригодны для жизни.
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"Многие люди возвращаются в свои дома, чтобы проверить состояние своего имущества и забрать те вещи, которые не успели забрать во время эвакуации. Но даже в уцелевших домах плесень, вонь", – сказал Хлань.
Вода постепенно сходит – и выявляется очень много проблем. Некоторые дома совершенно полностью разрушаются, некоторые – имеют трещины. Кроме того, все подвалы и погреба затоплены. Бывает, что воду откачивают, а она снова набирается, потому что уровень грунтовых вод еще достаточно высок.
Где жить херсонцам
На фоне последних событий возникает вопрос: что делать с целыми затопленными улицами. Новое строительство возможно только после завершения военных действий, но людям нужно уже где-то жить.
В то же время, есть возможность получить компенсацию. Для этого нужно зафиксировать повреждения через соответствующие акты, которые уже размещены на сайте ОВА.
Подрыв Каховской ГЭС: 10 сутки ликвидации последствий
- После теракта России на Каховской ГЭС энергетики пытаются вернуть свет жителям Юга Украины. Наиболее критичная ситуация остается в Херсоне.
- После террористического акта России на Каховской ГЭС в Херсонской ОВА приняли ряд новых правил. Касаются они продажи алкоголя и рыбы, а также проведения летнего оздоровительного сезона.
- Однако самая тяжелая ситуация теперь на оккупированной части Херсона. Россияне не помогают людям и не позволяют этого Украине и международным организациям. Однако нашему государству удалось спасти 135 человек, которые сейчас находятся в Херсоне.