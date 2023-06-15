Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, після підтоплення навіть вцілілі будинки вже непридатні для життя.

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"Багато людей повертається до своїх домівок, щоб перевірити стан свого майна та забрати ті речі, які не встигли забрати під час евакуації. Але навіть у вцілілих будинках пліснява, сморід", – сказав Хлань.

Вода поступово сходить – і виявляється дуже багато проблем. Деякі будинки абсолютно повністю руйнуються, деякі – зазнають тріщин. Крім того, усі підвали й погреби затоплено. Буває, що воду відкачують, а вона знову набирається, тому що рівень ґрунтових вод ще доволі високий.

Зверніть увагу! Станом на ранок 15 червня на Херсонщині вода на позначці 2,4 сантиметра. Підтопленими залишаються 44 населені пункти: 27 – на правобережжі, 17 – на окупованому лівобережжі. Площа підтоплених будинків на окупованій території зменшилась на 600 гектарів.

Де жити херсонцям

На тлі останніх подій постає питання: що робити з цілими вулицями, які були затоплені. Нове будівництво можливе лише після завершення воєнних дій, але людям потрібно вже десь жити.

Водночас є можливість отримати компенсацію. Для цього треба зафіксувати пошкодження через відповідні акти, які вже розміщені на сайті ОВА.

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