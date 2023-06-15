Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, після підтоплення навіть вцілілі будинки вже непридатні для життя.
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"Багато людей повертається до своїх домівок, щоб перевірити стан свого майна та забрати ті речі, які не встигли забрати під час евакуації. Але навіть у вцілілих будинках пліснява, сморід", – сказав Хлань.
Вода поступово сходить – і виявляється дуже багато проблем. Деякі будинки абсолютно повністю руйнуються, деякі – зазнають тріщин. Крім того, усі підвали й погреби затоплено. Буває, що воду відкачують, а вона знову набирається, тому що рівень ґрунтових вод ще доволі високий.
Де жити херсонцям
На тлі останніх подій постає питання: що робити з цілими вулицями, які були затоплені. Нове будівництво можливе лише після завершення воєнних дій, але людям потрібно вже десь жити.
Водночас є можливість отримати компенсацію. Для цього треба зафіксувати пошкодження через відповідні акти, які вже розміщені на сайті ОВА.
Підрив Каховської ГЕС: триває 10 доба ліквідації наслідків
- Після теракту Росії на Каховській ГЕС енергетики намагаються повернути світло жителям Півдня України. Найбільш критична ситуація залишається в Херсоні.
- Після терористичного акту Росії на Каховській ГЕС у Херсонській ОВА ухвалили низку нових правил. Стосуються вони продажу алкоголю та риби, а також проведення літнього оздоровчого сезону.
- Однак найважча ситуація тепер на окупованій частині Херсонщини. Росіяни не допомагають людям і не дозволяють цього Україні та міжнародним організаціям. Однак нашій державі таки вдалося врятувати 135 людей, які тепер перебувають у Херсоні.