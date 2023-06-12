Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Херсона Марина Савченко. Вона наголосила яка наразі ситуація безпосередньо в області.
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Вода потроху відходить
Вода ще залишається у мікрорайоні Шуменський, відзначила журналістка. Там затоплені підвали і люди просять місцеву владу відкачати її. Утім, кількість затоплених будинків значно перевищує кількісну наявність помп, тому фізично це зробити неможливо. Ба більше – всі будинки буде обстежувати спеціальна комісія на предмет їхньої придатності для проживання.
Зараз у Херсоні розпочинається все страшно найцікавіше, коли відходить вода і люди заходять у свої помешкання, магазини і розуміють, що все зіпсоване. Сьогодні бачили як люди увесь день викидають зіпсований товар, бо не встигли його вивезти – нічого не залишилося,
– розповіла Савченко.
Також у місті проблеми з питною водою. За її словами, лабораторні показники начебто в нормі, але пити її не рекомендують. Тому всі містяни стоять у чергах біля волонтерських штабів.
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Проблеми в регіоні
Складна ситуація в Білозерці, що за декілька десятків кілометрів від Херсона. Там досі вода тримається на рівні близько 2 метрів і звідти волонтери евакуюють людей.
"На Лівому березі ситуація патова і вона ще довго буде такою. Надходять сигнали про дуже багато зниклих безвісти. Люди пишуть, що не можуть знайти родичів, які не виходять на зв'язок після 6 червня. Ми відчуємо масштаби трагедії, коли відійде вода і побачимо скільки людей забрав цей злочин окупантів", – додала журналістка.
Підрив росіянами Каховської ГЕС: основне
- В ніч на 6 червня російські окупанти вчинили теракт, підірвавши Каховську ГЕС, яка розташована за 5 кілометрів від міста Нова Каховка Херсонської області. Вода почала стрімко затоплювати території, що розташовані нижче. Люди змушені евакуюватися.
- Надзвичайники розпочали рятувальні операції. Але найскладніша ситуація на тимчасово окупованому лівобережжі, зокрема в Олешках, Голій Пристані – окупанти не давали евакуюватися місцевим мешканцям. ЗСУ показали як за допомогою дрона передали воду родині, яка благала про допомогу на даху будинку під окупованими Олешками.
- Під час евакуації цивільних з підтоплених будинків російські окупанти продовжували обстріли території. Зокрема, 10 червня у Корабельному районі під обстріли потрапили і травмувалися 2 волонтери.
- За офіційними даними станом на 12 червня внаслідок підтоплення Херсонщини загинули 10 людей. 20 осіб поранені, серед них – 5 поліцейських та 2 рятувальників. Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей.