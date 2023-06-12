Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Херсона Марина Савченко. Вона наголосила яка наразі ситуація безпосередньо в області.

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Вода потроху відходить

Вода ще залишається у мікрорайоні Шуменський, відзначила журналістка. Там затоплені підвали і люди просять місцеву владу відкачати її. Утім, кількість затоплених будинків значно перевищує кількісну наявність помп, тому фізично це зробити неможливо. Ба більше – всі будинки буде обстежувати спеціальна комісія на предмет їхньої придатності для проживання.

Зараз у Херсоні розпочинається все страшно найцікавіше, коли відходить вода і люди заходять у свої помешкання, магазини і розуміють, що все зіпсоване. Сьогодні бачили як люди увесь день викидають зіпсований товар, бо не встигли його вивезти – нічого не залишилося,

– розповіла Савченко.

Також у місті проблеми з питною водою. За її словами, лабораторні показники начебто в нормі, але пити її не рекомендують. Тому всі містяни стоять у чергах біля волонтерських штабів.

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Проблеми в регіоні

Складна ситуація в Білозерці, що за декілька десятків кілометрів від Херсона. Там досі вода тримається на рівні близько 2 метрів і звідти волонтери евакуюють людей.

"На Лівому березі ситуація патова і вона ще довго буде такою. Надходять сигнали про дуже багато зниклих безвісти. Люди пишуть, що не можуть знайти родичів, які не виходять на зв'язок після 6 червня. Ми відчуємо масштаби трагедії, коли відійде вода і побачимо скільки людей забрав цей злочин окупантів", – додала журналістка.

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