Внаслідок обстрілу поранення отримали кілька людей. Наразі вони перебувають у лікарні.
Дивіться також Виносимо людей через вікна, – волонтер показав жахливі масштаби евакуації з Херсона
Росіяни вчергове обстріляли місто
Очільник Херсонщини зазначив, що після атаки російських загарбників травмувалися 2 волонтери. Це 52-річний та 25-річні чоловіки, що допомагали місцевим виїздити з підтоплених районів.
Нині медики надають пораненим необхідну допомогу,
– сказав Прокудін.
Наразі достеменно невідомо чим саме окупанти обстріляли українське місто. Попередньо, поранених серед цивільних немає.
Російська армія не вперше атакує Херсон під час евакуації
- Ввечері 9 червня окупанти також обстріляли Херсон під час проведення евакуації. Відомо про щонайменше 3 поранених та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.
- До цього російські солдати 8 червня завдали удару по кількох районах міста Херсон. Попередньо 8 людей постраждали внаслідок цієї атаки.
- Через такі зухвалі дії росіян у Херсонській ОВА попросили волонтерів з човнами не їхати в місто. Однак в адміністрації наголосили, що якщо буде потреба у допомозі, то про це обов'язково повідомлять.
- Крім цього мер тимчасово окупованих Олешків Євген Рищук розповів, що росіяни також обстріляли одну зі шкіл міста. За його словами, там збиралися люди, щоб врятуватися від потопу в населеному пункті.