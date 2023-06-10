Внаслідок обстрілу поранення отримали кілька людей. Наразі вони перебувають у лікарні.

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Росіяни вчергове обстріляли місто

Очільник Херсонщини зазначив, що після атаки російських загарбників травмувалися 2 волонтери. Це 52-річний та 25-річні чоловіки, що допомагали місцевим виїздити з підтоплених районів.

Нині медики надають пораненим необхідну допомогу,

– сказав Прокудін.

Наразі достеменно невідомо чим саме окупанти обстріляли українське місто. Попередньо, поранених серед цивільних немає.

Російська армія не вперше атакує Херсон під час евакуації