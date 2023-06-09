Ворог почав атакувати місто близько о 17:40. Також ворог завдав руйнувань об'єктам цивільної інфраструктури, повідомляє 24 Канал.
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Росіяни обстріляли Херсон під час евакуації
У місцевих телеграм-каналах заявили, що обстріл почався під вечір під час проведення евакуації. Унаслідок ворожої атаки поранено трьох людей, серед яких – одна неповнолітня.
Окрім того, також росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі.
У ДСНС повідомили, що під ворожий обстріл потрапили рятувальники. На щастя, серед співробітників ніхто не постраждав, проте уламками пошкодило техніку, якою евакуювали херсонців з затоплених районів.
Пошкоджень зазнали болотохід "Богун", медичний автомобіль "Renault Trafic" та Спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу (САРМ-С). Постраждалих серед особового складу, на щастя, немає,
– мовиться у повідомленні.
Рятувальники показали наслідки обстрілу / Фото ДСНС
Через підступний обстріл росіян людей під час евакуації, прокуратура відкрила кримінальне провадження.