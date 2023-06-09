В Херсоні під час евакуації жителів підтоплених районів Росія знову здійснила балістичний обстріл. Про це розповів журналіст Максим Зборовський у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також "День російської мови" триває: в ООН не впевнені, що підрив Каховської ГЕС – воєнний злочин

Росіяни зривають евакуацію на Херсонщині

Журналіст Максим Зборовський розповів, що через наближеність російських військ до місця проведення евакуації ворожі снаряди долітають дуже швидко – всього за 10 секунд. Обстрілюють Херсон окупанти із "Градів" вже другий день підряд.

"Все сталося за секунди, дуже блискавично. Відразу після дуже чутного тут, біля води – тому що водою дуже добре передається звук, ми почули звук вибухи. І військові відразу відреагували: "земля". Зрозуміло, що це був виліт", – розповів журналіст.

Інформацію про продовження російських обстрілів на Херсонщині підтвердив і голова ОВА Олександр Прокудін. Тим часом на окупованих територіях евакуації все ще немає. Жителі Херсонщини, що змогли врятуватися звідти, розповіли, що росіяни так і не організували порятунок цивільних.

Це правда – окупанти нічого не роблять на тимчасово окупованих територіях. Люди ночують вже третю добу на дахах будинків,

– повідомив Зборовський.

Як проходить порятунок місцевих жителів

Водночас на підконтрольних Україні територіях людей у підтоплених будинках залишилося зовсім небагато. Їм допомагають рятувальники. ДСНС "до останнього" вмовляють місцевих покидати будинки, що залишилися без світла та води і евакуюватися, проте люди можуть ухвалювати власні рішення.

Під час евакуації рятувальники закликають місцевих вимикати локації та телефонах та вмикати режим польоту, аби вороги не могли фіксувати, де пересуваються групи людей.

Важливо! За останніми даними Херсонської ОВА з підтоплених регіонів вже вдалося евакуювати 2 528 людей. Серед них – 140 дітей та 54 маломобільні людини. Усіх людей, що постраждали під час очікування порятунку, транспортують одразу до лікарень.

На Херсонщині продовжують працювати волонтери і медики, а у місцевій владі повідомляють, що вода починає потрохи відступати. Тенденція не є "занадто оптимістичною", проте спад рівня води все ж фіксують.

Підрив Каховської ГЕС: останні новини