Російська пропаганда будує чергові злочинні плани й цинічно закликає ліквідувати Київську ГЕС, пише 24 Канал. Так, кремлівські маріонетки буцімто хочуть "відповісти Україні" за Шебекіно, у якому зараз перебувають бійці РДК та легіону "Свобода Росії".
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В ефірі пропагандистської програми гість в агонії натякнув, що час "придивитися" до всього каскаду водосховищ в Україні. Зокрема, до "прекрасної" Київської ГЕС, яка розташована поблизу Києва й містить 4 кубічних метри води.
Росіяни готові зруйнувати дамбу "просто так, аби показати". Проте подібними погрозами вони хіба що демонструють власне боягузтво й те, як пропаганда випалила їм мозок.
На цьому брєдобєсіє кремлівських посіпаках не завершилось. Їх не полишає у спокої Харківська область. Росіян тригерить, що Збройні Сили України звільнили окуповані території й тепер там українці живуть відносно мирним життям.
Крім того, російському пропагандисту приснилось, що Україна нібито з артилерії руйнує цивільну інфраструктуру прифронтових міст Росії. Однак, на жаль, під час війни значних руйнувань та пошкоджень зазнає лише Україна, яку мало не щоночі обстрілюють окупанти.
За давньою російською традицією чоловік у студії пропагандистського шоу назвав Росію "священнішою за Папу Римського". Також він висунув ультиматум, щоб українські військові, яких немає на території Росії, покинули країну протягом 24 годин.
Пропаганда кричить про знищення Київської ГЕС: дивіться відео
Яка ситуація у Херсонській області після підриву ГЕС
- Окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС й не евакуюють жителів окупованого лівобережжя. Наразі відомо, що в тимчасово окупованих Олешках щонайменше 9 загиблих. На підконтрольній Україні території загинули 5 осіб.
- Голова Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що рівень води у Каховському водосховищі впав нижче за так звану "мертву точку" у 12,7 метра та становив 12,5 метра. Україна вже не може брати звідти воду в населені пункти та для ЗАЕС.
- Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС понад півмільйона гектарів земель фактично залишись без зрошення. Міністерство аграрної політики повідомило, що відновлення зрошення займе від 3 до 7 років.