Фермерам нема за що обробляти землі

Ці землі забезпечував водою Каховський канал. Однак постраждають і землі, які не мали зрошувальних систем.

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Річ у тім, зазначили в міністерстві, що основний і стабільний дохід фермери отримували від врожаїв з полів, які мали зрошувальні системи. Відповідно, тепер їм просто нізвідки брати кошти на оброблення земель без зрошувальних систем.

Проблема зрошування стане найбільшою в сільському господарстві, а також в екологічній і соціальній сферах на півдні України. Мільйон – півтора гектарів не будуть використовуватися повною мірою,

– розповіли в Мінагро.

Проблема на роки

Відновлення зрошення, зазначають в міністерстві, займе від 3 до 7 років. Річ у тім, що Каховське водосховище було джерелом для двох систем зрошування і подачі води:

Каховської системи;

Північно-Кримського каналу.

Микола Сольський Міністр аграрної політики та продовольства України Ці системи були збудовані з урахуванням рівнів води, щоб мінімально використовувати електроенергію для насосів. Зараз рівень води впав, тому вода до систем просто не дістається. Щоб його підняти, треба відновлювати дамбу. Тому це проблема на багато років.

Скільки доведеться заплатити за нову ГЕС

Раніше ж в Мінекономіки порахували, що будівництво нової гідростанції замість Каховської ГЕС обійдеться у понад 1 мільярд доларів. Як зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко, йдеться не лише про встановлення нових гідроагрегатів, а й "про відновлення цілісності величезної греблі".

Нагадаємо, росіяни підірвали Каховську ГЕС зранку 6 червня. Це найбільша техногенна катастрофа останніх десятиліть, яка загрожує країні екологічною катастрофою та дефіцитом питної води.