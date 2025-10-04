Що стало з рибною промисловістю після підриву Каховської ГЕС?
Експерт Тарас Кот зауважує, що підрив Каховської ГЕС став однією з найбільших катастроф Чорноморського регіону, пише 24 Канал.
Наразі втрачено 2 державні рибоводні заводи, розташовані у Херсонській області, які відігравали важливу роль у реалізації державної політики з охорони й відтворення водних біоресурсів. Серед них – єдиний в Україні державний осетровий завод, основним завданням якого було відновлення чисельності осетрових видів риб, що перебувають на межі зникнення.
Зверніть увагу! Як каже Кот, для збереження біорізноманіття здійснюється штучне відтворення. Тобто, молоду рибу випускають у водні об'єкти. Якщо цього не робити, деякі види можуть просто зникнути.
Оцінки Інституту рибного господарства НААН свідчать, що через руйнування Каховської ГЕС було втрачено 28 тисяч тонн риби-сирцю (мається на увазі у перерахунку на промислове повернення), серед них:
- 14% від загальної кількості – повністю загинули;
- 75% – це втрата потомства самовідтворюваних популяцій;
- для 11% – неможливе здійснення випасної аквакультури.
Що потрібно знати про риболовлю в Україні?
В Україні заборонена риболовля в нерест. Термін дії заборони залежить від водойми. Водночас в цей період можна рибалити з берега в місцях, які не належать до нерестовищ.
Рибалити на човнах можна не у кожній водоймі, повідомляє Homester. Зокрема, це заборонено у заповідній зоні. Також важливо розуміти, що деякі човни потребують реєстрації, якщо цього не зробити, – доведеться заплатити штраф.
Черкаський оборонний патруль наголошує, що вдалий кльов буде забезпечено завдяки хорошій наживці. Йдеться не тільки про живця, а і спеціальне обладнання.