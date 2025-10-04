На якій відстані можна садити дерева від сусідського паркану?

Наразі кущі можна садити не ближче ніж за метр від межі з сусідом, а дерева – не ближче ніж 4 – 6 метрів, залежно від того, наскільки велика в них крона, передає 24 Канал з посиланням на вимоги у законі щодо планування та забудова територій.

У будь-якому випадку дерево має бути посаджене не ближче, ніж половина ширини його крони до межі з сусідньою ділянкою.

Наприклад середній діаметр крони дерева, яке було придбане для висаджування на ділянці, становить приблизно 9 метрів;

Відповідно до вимог, висаджувати у такому випадку його можна на відстані не менш ніж 4,5 метра від сусідньої межі.

Зверніть увагу! Якщо людина давно має город або ж дачу, де є дерева та кущі, то правила щодо відстані до сусідської межі не застосовуються й щось вирубувати не потрібно. Однак якщо є намір посадити новий кущ чи нове дерево, то варто дотримуватися нових правил.

Якою повинна бути огорожа?

Якщо ж говорити про відстань від житлового будинку до огорожі, то вимога встановлена на рівні 3 метрів, йдеться на сайті Лановецької міської ради.

Крім того, висота огорожі повинна не перевищувати 2 метрів, якщо вона на межі із сусідською ділянкою;

А якщо огорожа виходить на межі з вулиці, то її висота повинна не перевищувати 2,5 метра.

Варто пам'ятати, що огорожа присадибної ділянки не повинна виступати за червону лінію вулиці, а навпаки проходити по межі, щоб не створювати перешкод для використання за призначенням сусідської земельної ділянки.

Що можна робити із гілками сусідського дерева?