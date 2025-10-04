На каком расстоянии можно сажать деревья от соседского забора?

Сейчас кусты можно сажать не ближе чем за метр от границы с соседом, а деревья – не ближе чем 4 – 6 метров, в зависимости от того, насколько большая у них крона, передает 24 Канал со ссылкой на требования в законе по планированию и застройка территорий.

В любом случае дерево должно быть посажено не ближе, чем половина ширины его кроны до границы с соседним участком.

Например средний диаметр кроны дерева, которое было приобретено для высадки на участке, составляет примерно 9 метров;

В соответствии с требованиями, высаживать в таком случае его можно на расстоянии не менее 4,5 метра от соседней границы.

Обратите внимание! Если человек давно имеет огород или дачу, где есть деревья и кусты, то правила по расстоянию до соседской границы не применяются и что-то вырубать не нужно. Однако если есть намерение посадить новый куст или новое дерево, то стоит придерживаться новых правил.

Какой должна быть ограда?

Если же говорить о расстоянии от жилого дома до ограждения, то требование установлено на уровне 3 метров, говорится на сайте Лановецкого городского совета.

Кроме того, высота ограждения должна не превышать 2 метров, если она на границе с соседским участком;

А если ограждение выходит на границе с улицы, то ее высота должна не превышать 2,5 метра.

Стоит помнить, что забор приусадебного участка не должен выступать за красную линию улицы, а наоборот проходить по границе, чтобы не создавать препятствий для использования по назначению соседского земельного участка.

Что можно делать с ветвями соседского дерева?