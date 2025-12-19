Как проходит приватизация земли?

Стоимость всех необходимых работ рассчитывается индивидуально, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Воля Народа". Конечная стоимость зависит от имеющихся документов, размеров земельного участка, целевого назначения и других параметров.

Согласно этапам приватизации земли, установленными законодательством, после подачи заявления срок рассмотрения ходатайства не может превышать 30 суток. После согласования технической документации срок оформления права собственности в Государственном реестре не может превышать 14 дней.

Процесс приватизации земельного участка начинается с выезда работников государственного органа в поле и измерения координат земельных участков. Тогда они делают техническую документацию. Далее каждому земельному участку присваивается кадастровый номер. Он является уникальным, не повторяется и является идентификатором самого земельного участка в государственном земельном кадастре.

Помните! На каждый земельный участок создается обменный файл (электронный документ со сведениями о нем), который проходит проверку кадастрового регистратора. Если проверка прошла удачно, то в течение 14 дней происходит регистрация и присвоение кадастрового номера.

Завершающий этап – получение выписки на приватизированный земельный участок. Эта выписка является подтверждением права собственности на землю.

Важно! В целом процесс приватизации длится до месяца. А стоимость услуги составляет до 3500 гривен. Цена зависит от дальности участка, от сложности поисков, его размеров и тому подобное. В общем – от 2500 до 3500 гривен. В эту сумму входят услуги геодезиста, который осуществит замеры участка, инженера, который займется выработкой технической документации, а также регистрация документов в системе для присвоения кадастрового номера и предоставления выписки со всей информацией о земельном участке.

Измерение участка займет два-три дня, в зависимости от графика геодезиста, максимум до недели, а формирование технической документации – около двух дней. Еще до 14 дней длится обработка документов в системе кадастровым регистратором. Если возникают какие-то нюансы, то запрос могут отклонить и вернуть на исправление ошибок или доработки. Если же с документами все в порядке, то владелец земли сразу получает выписку о праве собственности на земельный участок.

