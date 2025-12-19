Як проходить приватизація землі?
Вартість усіх необхідних робіт розраховується індивідуально, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Воля Народу". Кінцева вартість залежить від наявних документів, розмірів земельної ділянки, цільового призначення та інших параметрів.
Згідно з етапами приватизації землі, встановленими законодавством, після подання заяви строк розгляду клопотання не може перевищувати 30 діб. Після погодження технічної документації строк оформлення права власності в Державному реєстрі не може перевищувати 14 днів.
Процес приватизації земельної ділянки починається з виїзду працівників державного органу у поле та вимірювання координат земельних ділянок. Тоді вони роблять технічну документацію. Далі кожній земельній ділянці присвоюється кадастровий номер. Він є унікальним, не повторюється та є ідентифікатором самої земельної ділянки у державному земельному кадастрі.
Пам'ятайте! На кожну земельну ділянку створюється обмінний файл (електронний документ з відомостями про неї), який проходить перевірку кадастрового реєстратора. Якщо перевірка пройшла вдало, то впродовж 14 днів відбувається реєстрація і присвоєння кадастрового номера.
Завершальний етап – отримання витягу на приватизовану земельну ділянку. Цей витяг є підтвердженням права власності на землю.
Важливо! Загалом процес приватизації триває до місяця. А вартість послуги становить до 3500 гривень. Ціна залежить від дальності ділянки, від складності пошуків, її розмірів тощо. Загалом – від 2500 до 3500 гривень. У цю суму входять послуги геодезиста, який здійснить заміри ділянки, інженера, який займеться виробленням технічної документації, а також реєстрація документів у системі для присвоєння кадастрового номера та надання витягу зі всією інформацією про земельну ділянку.
Вимірювання ділянки займе два-три дні, залежно від графіка геодезиста, максимум до тижня, а формування технічної документації – близько двох днів. Ще до 14 днів триває опрацювання документів у системі кадастровим реєстратором. Якщо виникають якісь нюанси, то запит можуть відхилити та повернути на виправлення помилок чи доопрацювання. Якщо ж із документами все гаразд, то власник землі відразу отримує витяг про право власності на земельну ділянку.
Чи має власник паю платити податки з орендної плати?
Доходи від оренди земельної ділянки підлягають оподаткуванню: військовий збір 5% та податок на доходи фізичних осіб 18%.
Податки зазвичай сплачує орендар, якщо він є юридичною особою або підприємцем, інакше власник паю повинен подати декларацію самостійно.