Яка відповідальність за купівлю не сертифікованої ялинки?

За купівлю ялинки без документів, що підтверджують її легальність, можуть накласти штраф від 510 до 1700 гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції. Згідно з повідомленням, купуючи нелегальну ялинку, українці порушують природоохоронне законодавство і ризикують сприяти незаконному вирубуванню дерев.

За незаконні дії передбачені штрафи:

Порушення використання лісфонду: громадяни – від 102 до 238 гривень, посадові особи – від 170 до 272 гривень.

Незаконне вирубування дерев: громадяни – від 510 до 1020 гривень, посадові особи – від 2550 до 5100 гривень.

Продаж та купівля ялинок без документів: штраф від 510 до 1700 гривень з конфіскацією.

Щоб уникнути проблем, важливо перевіряти наявність чипа з унікальним штрихкодом на зрізі ялинки, а також вимагати документи, що підтверджують законність її продажу. Рекомендується купувати новорічне дерево на офіційних ялинкових ринках і зберігати чек або інші підтвердження купівлі.

