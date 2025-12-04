Який штраф за нелегальний зруб ялинки?
І це може бути навіть дорожче, ніж її придбання у спеціальних лісгоспах, пише 24 Канал з посиланням на Безплатну правничу допомогу.
Наприклад, якщо незаконно зрубати ялинку в лісі, то можна отримати штраф у розмірі від 510 до 1 020 гривень. А якщо людину вже не вперше за рік штрафують за незаконну вирубку будь-яких дерев у лісі, то від 1 020 до 1 530 гривень.
- Для посадових осіб штраф передбачено більший – від 2 550 до 5 100 гривень.
- Якщо зрубати ялинку у межах населеного пункту, то для звичайних людей передбачено 170 – 510 гривень штрафу, для посадової особи або підприємця – 510 – 850 гривень.
Як перевірити, чи ялинка є легальною?
Напередодні зимових свят місцева влада населених пунктів повідомляє місця, де офіційно дозволено продаж ялинок. Усі ялинки, сосни тощо мають бути чиповані або містити етикетки з інформацією про лісове господарство та дерево.
Чи є кримінальна відповідальність у таких випадках?
Законодавством передбачена не лише адміністративна відповідальність та штраф, а ще й кримінальна. Це зазначено у статті 246 Кримінального кодексу України.
Наприклад, якщо незаконне вирубування дерев призвело до заподіяння істотної шкоди, то в такому разі доведеться заплатити 17 – 25,5 тисяч гривень.
- Передбачена також відповідальність у вигляді пробаційного нагляду на строк до трьох років. Це правопорушення ще карається обмеженням чи й навіть позбавленням волі до трьох років.
- Якщо людина вчинила ті самі дії повторно та змовилася з групою осіб, то в їй загрожує обмеження або позбавлення волі строком 3 – 5 років. Якщо ці дії були скоєні в межах заповідників, на територіях заповідного фонду та в лісах, що охороняються, то штраф становитиме 25,5 – 34 тисяч гривень.
Важливо! Якщо вирубка лісів призвела до тяжких наслідків, то особу можуть обмежити чи позбавити волі, строком від 5 до 7 років.
Що ще слід знати про вирубку лісів?
- У дворі багатоквартирного будинку зрубати дерева заборонено. А власник приватної земельної ділянки може самостійно приймати такі рішення.
- Крім того, законодавство дозволяє обрізати гілки сусідських дерев, якщо вони заважають користуватися власною ділянкою. Але врегулювати питання з сусідом теж необхідно.