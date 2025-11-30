Чи можна знайти білі гриби у грудні?
Через значне зниження температури та появу снігового покриву в грудні, білі гриби фактично не ростуть. Але навесні й ближче до літа вони починають з'являються в різних місцях – у листяних та хвойних лісах, біля лісових стежок тощо, передає 24 Канал з посиланням на Київське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Читайте також Одні з найдорожчих грибів у світі: чому це не лише трюфелі
Загалом в Україні білі гриби можна знайти у вологих лісах України, тобто в Карпатах та на Поліссі. А ще вони ростуть цілими родинами, а тому їх часто можна знайти в одному місці до 17 штук і навіть більше.
- Білі гриби мають великі м'ясисті коричневі капелюшки та товсті білі ніжки.
- Залежно від віку та місця колір капелюшка може змінюватися – бувають жовтуваті, світло-коричневі і темно-бурі.
- Розмір білого гриба зазвичай 10 – 15 сантиметрів у висоту, але іноді вони мають навіть 30 сантиметрів у висоту й до 40 сантиметрів в діаметрі.
Як повідомляють на сайті Національного природного парку "Хотинський", назву білий гриб отримав через своє рівномірно-біле забарвлення м'якоті, яке не втрачається навіть при сушці. Крім того, колір шапинки білого гриба залежить від дерев, під яким він росте.
Які гриби можна збирати взимку?
До зимових грибів належать такі види: зимові опеньки, гливи та воскові шапки. Їх можна зустріти навіть, коли температура повітря мінусова.
Загалом зимовим грибам притаманні схожі ознаки росту: вони переважно ростуть на мертвій деревині, пенька та ослаблених деревах.