Скільки коштують одні із найдорожчих грибів у світі?

Одними із найцінніших їстівних грибів у світі є японські гриби мацутаке, які ростуть на Корейському півострові, в Китаї та навіть в США, передає 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

Читайте також Мухомор, гриб Сатани та інші: чому ці гриби категорично не можна збирати

Втім лише ті гриби мацутаке, які ростуть в Японії, у районі Кіото, можуть досягати найвищої ціни. Вони цінуються за сильний аромат, м'ясисту текстуру та ранній смак.

Наприклад, імпортований вид цього гриба може коштувати 50 доларів за пів кіло, а от японські гриби – до 10 разів дорожче.

Зверніть увагу! У Японії дії закон, що вимагає імпортовані гриби мацутаке мити від бруду, а от вітчизняний сорт натомість має брудний вигляд. Це зроблено для того, щоб розрізняти імпортовані та домашні мацутаке.

Крім того, гриби мацутаке не завжди вдається успішно культивувати, адже вони ростуть в особливих лісах – червоних соснових. Водночас попит на них значно перевищує пропозицію, пишуть на сайті GemTaste.

Який вид трюфеля є найдорожчим?