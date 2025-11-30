Сколько стоят одни из самых дорогих грибов в мире?
Одними из самых ценных съедобных грибов в мире являются японские грибы мацутакэ, которые растут на Корейском полуострове, в Китае и даже в США, передает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.
Читайте также Мухомор, гриб Сатаны и другие: почему эти грибы категорически нельзя собирать
Впрочем только те грибы мацутакэ, которые растут в Японии, в районе Киото, могут достигать самой высокой цены. Они ценятся за сильный аромат, мясистую текстуру и ранний вкус.
Например, импортированный вид этого гриба может стоить 50 долларов за пол кило, а вот японские грибы – до 10 раз дороже.
Обратите внимание! В Японии действует закон, требующий импортируемые грибы мацутакэ мыть от грязи, а вот отечественный сорт взамен имеет грязный вид. Это сделано для того, чтобы различать импортируемые и домашние мацутакэ.
Кроме того, грибы мацутакэ не всегда удается успешно культивировать, ведь они растут в особых лесах – красных сосновых. В то же время спрос на них значительно превышает предложение, пишут на сайте GemTaste.
Какой вид трюфеля является самым дорогим?
Считается, что самым дорогим видом трюфеля является белый трюфель, который растет на плантациях во Франции.
Во время одного из аукционов цена такого гриба могла достигать даже более 300 тысяч долларов.
Интересно, что в Украине также растет трюфель, а именно зимний и летний трюфели. В то же время летний трюфель запрещено собирать, поскольку он внесен в Красную книгу Украины.