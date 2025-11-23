Растет ли на украинской территории трюфель?

В Украине растут зимний и летний трюфели, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью издания "Главком"с научной сотрудницей отдела микологии Института ботаники НАН Украины Марией Шевченко.

Где именно в Украине растет трюфель:

Летний трюфель

Наиболее распространенный в Украине трюфель – именно летний. Встретить этот гриб можно:

в дубовых, а также буковых лесах на Западе Украины;

в Крыму;

на территории украинской лесостепи.

Заметим, что этот гриб на украинской территории собирать запрещено сейчас.

Вследствие активного сбора этот вид был практически уничтожен еще в начале XX века. Постановлением от 2021 года он внесен в Красную книгу Украины,

– рассказала миколог Мария Шевченко.

Зимний трюфель

Встретить такой гриб можно именно в западной части страны. Собирать его можно, ведь он не внесен в Красную книгу, несмотря на то, что является довольно редким.

Интересно! Трюфели растут именно под землей. Чаще всего они "спрятаны" на глубине почти 30 сантиметров. Для поиска этих грибов привлекают свиней и собак.

Какой трюфель самый дорогой в мире?

Как отмечает PubMed Central, самым дорогим в мире является белый трюфель. Именно этот вид гриба удалось лишь недавно культивировать на некоторых плантациях во Франции.

Обратите внимание! На одном из аукционов такой гриб продали за более чем 300 тысяч долларов.

