Где сбор грибов чрезвычайно опасен?

Несмотря на то, что с момента аварии прошло несколько десятилетий, собирать грибы в зоне наибольшего поражения, все равно опасно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главком".

Напомним! Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года.

Миколог и сотрудница отдела микологии Института ботаники НАН Украины Мария Шевченко рассказала, что полураспад некоторых радиоактивных элементов длится тысячи лет. Например, для урана и плутония этот процесс может быть до миллиона лет.

Грибы способны накапливать радиоактивные изотопы. Поэтому вряд ли стоит собирать грибы в Чернобыльской зоне, а особенно на севере зоны,

– отмечает Мария.

Важно! Больше всего во время аварии на ЧАЭС пострадали северные и северо-западные районы Киевской и Житомирской областей.

Запрещено ли собирать грибы возле Чернобыля?

В Чернобыльской зоне запрещено собирать грибы. Также действует запрет на употребление и вывоз, сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Кроме того, что эти действия опасны для здоровья, за них может наступить ответственность:

административная;

уголовная.

Что еще важно знать о сборе грибов?