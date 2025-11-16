Что нужно знать об установке забора возле дома?
Максимальная высота забора между соседями и со стороны улицы отличается, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.
Обратите внимание! Загораживать забором можно только частные домовладения или приусадебные участки.
Требования к высоте забора следующие:
- если речь идет о заборе со стороны улицы – 2,5 метра;
- а вот между соседями максимум составляет – 2 метра.
Заметим, что прежде чем устанавливать забор, нужно ознакомиться с нормами, которые утверждены местным советом. Там могут быть указаны дополнительные требования к заграждениям.
Что будет, если забор выше установленных норм?
Узаконить забор выше чем указано – невозможно. Если такое произошло, нужно:
- изменить конструкцию забора;
- заменить забор полностью.
Также за слишком высокий забор придется заплатить штраф, согласно статье 152 Кодекса Украины:
- от 340 до 1 360 гривен – если речь идет об обычных гражданах;
- от 850 гривен до 1 700 гривен – составляет штраф для предпринимателей и чиновников.
Важная информация для владельцев частных участков
ДБН Б.2.2-12:2019 регулируют расстояние от забора до деревьев. Оно должно составлять как минимум 4 – 6 метров (конечное расстояние зависит от диаметра кроны).
В Украине действует правило единства между домом и землей под ним. То есть, покупая недвижимость, вы автоматически получаете право на участок, который он занимает.