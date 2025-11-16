Какой штраф можно заплатить за сожжение опавших листьев?

Украинское законодательство предусматривает, что кроме административной ответственности есть еще и уголовная ответственность за выжигание растительного мира, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Поэтому за сжигание сухой травы, опавших листьев и других растительных остатков грозит штраф от 3 060 гривен до 6 120 гривен.

А если эти действия, совершены на территории заповедников, то штраф будет в размере от 6 120 гривен до 12 240 гривен, предупреждают в Патрульной полиции Харьковской области.

Кроме того, за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом – штраф от 5 400 до 9 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 91 800 гривен до 153 000 гривен, или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Если действия повлекли гибель людей, массовую гибель животных или иные тяжкие последствия – лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Какой штраф за хранение дров?