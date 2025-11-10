Как могут наказать за незаконную вырубку?

В соответствии со статьей 105 Лесного кодекса Украины нарушение лесного законодательства влечет за собой дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". В частности, ответственность за нарушение лесного законодательства несут лица, виновные в незаконной вырубке и повреждении деревьев и кустарников.

Незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинивших существенный вред наказывается штрафом от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Это уголовное преступление относится к категории нетяжких преступлений.

Помните, что при этом, существенным вредом считается такой вред, который в двадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, или другой существенный вред, нанесенный окружающей среде в части обеспечения эффективной охраны, надлежащей защиты, рационального использования и воспроизводства лесов.

Совершение этого преступления повторно или по предварительному сговору группой лиц наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Это уголовное правонарушение относится к категории нетяжких преступлений.

Такие же действия, совершены в заповедниках или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, или в других особо охраняемых лесах наказываются штрафом от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Уголовное правонарушение относится к категории нетяжких преступлений.

Что будет, если нарушение с тяжелыми последствиями?

Если действиями, указанными выше, были причинены тяжкие последствия, такое преступление он наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет. Это уголовное правонарушение относится к категории тяжких преступлений.

Обратите внимание! Тяжелыми последствиями считаются такие последствия, которые в шестьдесят и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан.

За что предусмотрена административная ответственность?

Административная ответственность регламентируется статьей 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно: незаконная порубка и повреждение деревьев или кустарников; перевозки, хранения незаконно срубленных деревьев или кустарников; уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев или саженцев в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняка естественного происхождения и самосева на площадях, предназначенных под лесовосстановление.

Эти нарушения влекут за собой наложение штрафа на граждан от тридцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Важно! Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из вышеупомянутых нарушений влекут за собой наложение штрафа на граждан от шестидесяти до девяноста необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от шестисот до девятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

