Где растут польские грибы?

Польские грибы растут в хвойных и смешанных лесах, предпочитая песчаные почвы, покрытые хвойными иглами, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.Live". Чаще всего их можно найти в лесах с сосной, но также встречаются в лиственных лесах, например березовых.

Искать польские грибы лучше преимущественно в хвойных и смешанных лесах (с сосной). Эти грибы предпочитают песчаную, кислую почву. Польские грибы можно найти в лиственных лесах, особенно у берез.

Когда начинается сезон польских грибов?

Сезон польских грибов начинается с июля и продолжается до октября-ноября, с пиком урожайности в сентябре и октябре. Начало сезона зависит от погодных условий: теплая и влажная погода после дождей способствует быстрому появлению грибов.

Собираясь за этими грибами стоит учитывать, в какой фазе сейчас сезон:

Какие на вид польские грибы?

Польский гриб имеет коричневую или каштановую шапку диаметром 10 – 15 сантиметров, которая в сухую погоду блестящая, а во влажную становится клейкой. Его трубчатый нижний слой сначала бледно-желтый, но при надавливании синеет. Ножка гриба высокая, цилиндрическая, с волокнистой структурой, также синеет при повреждении.

Какой польский гриб / Pixabay

Шапка сначала полусферическая, потом выпуклая и, в конце концов, распростертая Ее цвет коричневый, каштаново-коричневый или темно-коричневый. Поверхность шапки гладкая, матовая, в сухую погоду блестящая, во влажную – клейкая.

Трубчатый слой (гименофор) у польского гриба беловатый или желтоватый, с возрастом становится зеленовато-желтым или оливково-желтым. При надавливании сначала синеет, а затем становится бурым.

Ножка у гриба имеет высоту 4 – 12 сантиметров, диаметр 1 – 3 сантиметра. Ее форма цилиндрическая, иногда утолщенная у основания, с волокнистой структурой, покрыта мелкими чешуйками. Цвет ножки польского гриба желтовато-коричневый, в местах прикосновения синеет, а затем буреет.

Мякоть плотная, мясистая, белая или желтоватая, под кожицей более темная. На срезе слегка синеет, а потом снова светлеет. Запах и вкус приятный, грибной.

Как отличить съедобные польские грибы от ядовитых грибов?

Съедобные польские грибы отличаются от ядовитых по запаху, цвету, изменением цвета на срезе и наличием слизи. Съедобные грибы имеют приятный, грибной аромат, тогда как ядовитые часто пахнут резко или химически.

Польский гриб имеет коричневую шапку и синеет при срезе, становясь бурым, а затем желтоватым. Ядовитые грибы могут иметь яркую окраску, менять цвет на срезе на необычный (синий, фиолетовый) или не переноситься насекомыми.

