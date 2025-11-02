Действительно ли после дождя растет много грибов?
В разговоре с 24 Каналом миколог Остап Богославец указал, что далеко не после каждого ливня стоит идти за грибами.
Вероятность того, что после дождя в лесу таки появятся грибы больше. Но бывает так, что наоборот для грибов бывает слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого. В то же время грибов летом может быть и не меньше, чем осенью.
Как говорит Остап, при выборе времени для похода за грибами, необходимо учесть такие нюансы:
- обычно грибы вырастают через 2 – 3 дня после дождя (именно за это время почва достаточно насыщается влагой);
- для роста грибов необходима оптимальная температура (не сильная жара и отсутствие чрезмерного холода);
- отсутствие сильного ветра.
Обратите внимание! По словам Остапа. чрезвычайно важно учитывать вид грибов. Некоторые созревают и несколько недель. Считается, что в среднем этот процесс происходит в течение 2 – 5 дней после осадков для большинства видов.
Что еще нужно знать, чтобы собрать много грибов?
В ноябре можно собрать достаточно грибов. В частности, опят. Главное успеть пока теплая погода.
Нужно учитывать, что в Украине строго запрещено собирать грибы, которые занесены в Красную книгу. Штраф за такое нарушение варьируется в пределах от 425 до 5 100 гривен.