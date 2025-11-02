Действительно ли после дождя растет много грибов?

В разговоре с 24 Каналом миколог Остап Богославец указал, что далеко не после каждого ливня стоит идти за грибами.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Вероятность того, что после дождя в лесу таки появятся грибы больше. Но бывает так, что наоборот для грибов бывает слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого. В то же время грибов летом может быть и не меньше, чем осенью.

Как говорит Остап, при выборе времени для похода за грибами, необходимо учесть такие нюансы:

обычно грибы вырастают через 2 – 3 дня после дождя (именно за это время почва достаточно насыщается влагой);

для роста грибов необходима оптимальная температура (не сильная жара и отсутствие чрезмерного холода);

отсутствие сильного ветра.

Обратите внимание! По словам Остапа. чрезвычайно важно учитывать вид грибов. Некоторые созревают и несколько недель. Считается, что в среднем этот процесс происходит в течение 2 – 5 дней после осадков для большинства видов.

Что еще нужно знать, чтобы собрать много грибов?