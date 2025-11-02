Как рыбачить в зимний период?

Основными требованиями для выбора удочки на зимний период является наличие мягкого хлыстика, а сматывание и разматывание лески должно происходить легко, передает 24 Канал со ссылкой на Киевский рыбоохранный патруль.

Особенно будут удобными удочки с пенопластовой ручкой, ведь на морозе не так будут холодеть руки. Кроме того, во время зимней рыбалки также понадобится плишня для высверливания лунок.

Рыбалка на окуня

Лучше всего ловить окуня зимой – в первые недели после установления льда. А сам клев держится до конца декабря. Стоит добавить, что окунь зимует небольшими стайками недалеко от берегов, затопленных оврагов и в старых руслах рек.

Ловится лучше всего такая рыба на мормышку или отвесную блесну. Зато для наживки следует использовать мелкий мотыль, кусочки свежей рыбы или червяка, личинки стрекозы и тому подобное.

Рыбалка на карася

Караси переживают холод, погрузившись в ил. Также они впадают в анабиоз. Дело в том, что такая рыба достаточно теплолюбива, а потому их часто можно обнаружить рыбакам в местах выхода источников с более теплой водой.

В то же время советуют для зимней рыбалки на карасей брать снасти, которые особенно чувствительны. А самое благоприятное время для ловли – ясная солнечная зимняя погода или оттепель.

Рыбалка на щуку

Щуку не легко обнаружить подо льдом, а еще сложнее – вытащить на поверхность. Рыба обитает в глубоких ямах, а именно у коряг, камней и тому подобное.

Клев на щуку активно приходится на период первого ледостава и оттепели. А сама рыба клюет лучше в пасмурные дни с низкой облачностью.

Интересно! В конце октября и в ноябре уже щука становится более пассивной, а потому не бросается на блесну блесну. В таких случаях нужно постоянно менять блесны, пока не подберете такую, на которую будет ловиться рыба, объясняют в Черкасском рыбоохранном патруле.

