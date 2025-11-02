Як рибалити у зимовий період?

Основними вимогами для вибору вудочки на зимовий період є наявність м'якого хлистика, а змотування та розмотування волосіні має відбуватися легко, передає 24 Канал з посиланням на Київський рибоохоронний патруль.

Особливо будуть зручними вудки з пінопластовою ручкою, адже на морозі не так холонутимуть руки. Крім того, під час зимової риболовлі також знадобиться плішня для висвердлювання лунок.

Риболовля на окуня

Найкраще ловити окуня взимку – у перші тижні після встановлення льоду. А сам кльов тримається до кінця грудня. Варто додати, що окунь зимує невеликими зграйками недалеко від берегів, затоплених ярів та в старих руслах річок.

Ловиться найкраще така риба на мормишку або ж прямовисну блешню. Натомість для наживки варто використовувати дрібний мотиль, шматочки свіжої риби або черв'яка, личинки бабки тощо.

Риболовля на карася

Карасі переживають холод, занурившись в мул. Також вони впадають в анабіоз. Річ у тім, що така риба є досить теплолюбна, а тому їх часто можна виявити рибалкам в місцях виходу джерел з більш теплою водою.

Водночас радять для зимової риболовлі на карасів брати снасті, які є особливо чутливі. А найсприятливіший час для лову – ясна сонячна зимова погода чи відлига.

Риболовля на щуку

Щуку не легко виявити під льодом, а ще складніше – витягнути на поверхню. Риба мешкає в глибоких ямах, а саме біля корчів, каменів тощо.

Клювання на щуку найактивніше припадає на період першого льодоставу та відлиги. А сама риба клює краще в похмурі дні з низькою хмарністю.

Цікаво! Наприкінці жовтня та у листопаді вже щука стає більш пасивною, а тому не кидається на блискучу блешню. У таких випадках потрібно постійно міняти блешні, поки не підберете таку, на яку буде ловитися риба, пояснюють в Черкаському рибоохоронному патрулі.

Коли ловити рибу у листопаді найкраще?