Як рибалити у зимовий період?
Основними вимогами для вибору вудочки на зимовий період є наявність м'якого хлистика, а змотування та розмотування волосіні має відбуватися легко, передає 24 Канал з посиланням на Київський рибоохоронний патруль.
Особливо будуть зручними вудки з пінопластовою ручкою, адже на морозі не так холонутимуть руки. Крім того, під час зимової риболовлі також знадобиться плішня для висвердлювання лунок.
- Риболовля на окуня
Найкраще ловити окуня взимку – у перші тижні після встановлення льоду. А сам кльов тримається до кінця грудня. Варто додати, що окунь зимує невеликими зграйками недалеко від берегів, затоплених ярів та в старих руслах річок.
Ловиться найкраще така риба на мормишку або ж прямовисну блешню. Натомість для наживки варто використовувати дрібний мотиль, шматочки свіжої риби або черв'яка, личинки бабки тощо.
- Риболовля на карася
Карасі переживають холод, занурившись в мул. Також вони впадають в анабіоз. Річ у тім, що така риба є досить теплолюбна, а тому їх часто можна виявити рибалкам в місцях виходу джерел з більш теплою водою.
Водночас радять для зимової риболовлі на карасів брати снасті, які є особливо чутливі. А найсприятливіший час для лову – ясна сонячна зимова погода чи відлига.
- Риболовля на щуку
Щуку не легко виявити під льодом, а ще складніше – витягнути на поверхню. Риба мешкає в глибоких ямах, а саме біля корчів, каменів тощо.
Клювання на щуку найактивніше припадає на період першого льодоставу та відлиги. А сама риба клює краще в похмурі дні з низькою хмарністю.
Цікаво! Наприкінці жовтня та у листопаді вже щука стає більш пасивною, а тому не кидається на блискучу блешню. У таких випадках потрібно постійно міняти блешні, поки не підберете таку, на яку буде ловитися риба, пояснюють в Черкаському рибоохоронному патрулі.
Коли ловити рибу у листопаді найкраще?
Найсприятливішими для риболовлі в останній місяць осені будуть дні від 8 до 9 листопада, а також з 24 листопада по 28 листопада. Не менш хорошими будуть також періоди з 10 по 12 листопада, з 22 листопада по 23 листопада, а також наприкінці місяця – з 29 листопада по 30 листопада.
А от погані дні припадають на 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16 листопада. А взагалі краще не йти на риболовлю в такі дні, як 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 листопада.