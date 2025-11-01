Які гриби можна знайти у лісі зараз?

Лисичка звичайна

Такі гриби часто зустрічаються в змішаних лісах Європи, а також у регіонах з помірним кліматом, передає 24 Канал з посиланням на видання vlisi.com.

Цікаво, що лисички зустрічаються поряд з соснами, буком, ялиною та дубом. Також ростуть такі гриби на підстилці, що гниє, у моху та в помірно вологих місцях.

Хоч час збирання припадає на діапазон з липня до кінця жовтня, втім цілком логічно, що вони можуть трапитися шукачам грибів на початку листопада.

Цікаво! Зовні лисички можуть зберігати свіжий вигляд до декількох діб, проте свої корисні властивості вони поступово починають втрачати вже через 5 годин після збору, пишуть в Державній екологічній інспекції у Чернігівській області.

Підберезник звичайний

Підберезники зустрічаються скрізь, де ростуть берези, а ще в змішаних та листяних лісах, тому вони розповсюджені по всій території України.

Зауважте! Плодючість підберезників в певні роки стає доволі поширено, однак після цього в цій місцевості вони можуть майже зникнути на якийсь час. Період росту підберезників розпочинається з червня.

Сироїжка їстівна

Не всі сироїжки є їстівними, але деякі види цих грибів попри червоні відтінки все ж є такими. Однак у таких видів сироїжок червоне фарбування капелюшка є більш "приглушеним".

Такі гриби є доволі розповсюдженими на Правобережному Поліссі, в Карпатах та Прикарпатті.

Опеньок тополевий

Ростуть опеньки тополеві з травня до листопада на стовбурах та на пеньках тополі. Однак в природному середовищі такі гриби не зустрічаються – їх вирощують штучно.

Річ у тім, що такі гриби не є вибагливими й можуть зростати на деревині навіть до 7 років. Вирощувати можна як на органічних субстратах, так і на тополевих пеньках та колодочках, а зростає цей вид великими зростками.

Коли варто йти по гриби?