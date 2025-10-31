Пільгові умови щодо мит на сою та ріпак працюють

4 вересня 2025 року набрав чинності Закон України № 4536-ІХ, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну митну службу України. З початку його дії українські аграрії вже експортували понад 1 мільйон тонн соєвих бобів та насіння ріпаку.

Законом запроваджено експортне мито на ці олійні культури. Водночас від його сплати звільнено сільськогосподарських товаровиробників, які експортують власно вирощену продукцію, а також сільськогосподарські кооперативи, що експортують продукцію, вирощену їхніми членами.

Завдяки цьому механізму аграрії вже отримали пільги зі сплати експортного мита на суму понад 345 мільйона гривень, тоді як до державного бюджету трейдери сплатили 742,7 мільйона гривень експортного мита.

Важливо! Держмитслужба забезпечує реалізацію законодавчих норм і продовжує підтримувати українських агровиробників, створюючи умови для швидкого експорту. Перший мільйон тонн експортованих агрокультур - це черговий крок до зміцнення позицій української агропродукції на світових ринках.

