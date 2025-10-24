На ринку сої серйозна конкуренція

Великий обсяг американської сої, яку відмовляється купувати Китай, продовжує експансію на інші ринки та створює конкурентний тиск на ціни української сої, передає 24 Канал із посиланням на GrainTrade. Проблеми зі сплатою мит виробниками залишаються, оскільки митники для прискорення оформлення пропонують заплатити 10% мито, як гарантійний платіж, поки оформляються документи, тому фермери не поспішають продавати на експорт сою та ріпак, очікуючи врегулювання цих питань.

Зверніть увагу! Протягом тижня експортні ціни на сою з ГМО залишалися на рівні 388–390 доларів за тонну або 16 800–16900 гривень за тонну, а на сою без ГМО – на рівні 18 000–18 200 гривень за тонну або 420–430 доларів за тонну з доставленням до чорноморських портів. При цьому попит з боку переробників залишається високим, і вони пропонують 16500-17100 гривень за тонну за сою з ГМО з доставленням на завод, тому виробники активно продають продукцію на внутрішньому ринку.

Експорт сої з України за перші 15 днів жовтня склав 82 тисяч тонн порівняно з 234 тисяч тонн за такий же період торік, а загальний експорт у 2025/26 МР сягнув 160,2 тисячі тонн (550 тисяч тонн торік).

Зменшення кількості опадів дозволило прискорити збирання, але виробники в першу чергу намагаються зібрати соняшник, тому за тиждень соя обмолочена лише на 6% площ, а загалом станом на 16 жовтня – з 62% площ або 1,34 мільйона гектар намолочено 3,08 мільйона тонн сої при врожайності 2,29 тонни з гектара, тоді як торік на цю дату з 88% площ було намолочено 5,2 мільйона тонн сої з врожайністю 2,26 тонни з гектара.

Важливо! Вища урожайність та більші площі сівби можуть збільшити врожай сої в Україні до рівня, прогнозованого USDA, але питання, чи погода дозволить завершити збирання без втрат. Збільшення пропозиції на внутрішньому ринку стикнеться з падінням попиту на зовнішньому, оскільки дешева американська соя попадає на традиційні українські ринки.

Яка ситуація на світовому ринку?

Постачання сої з США за тиждень виросли на 45% до 1,47 мільйона тонн (в напрямку Мексики, Пакистану, Бангладеш, В'єтнаму та Єгипту), а загалом з 1 вересня по 9 жовтня США експортували 5,54 мільйона тонн сої, що на 30,9% поступається торішнім темпам.

Листопадові ф'ючерси на сою в Чикаго вчора виросли на 1,2% до 379,1 доларав за тонну (+2,5% за тиждень, +2,2% за місяць) на тлі нових заяв Трампа про те, що він очікує відновлення Китаєм закупівлі сої на рівні попередніх років (наприкінці жовтня планується зустріч лідерів США та Китаю у Південній Кореї).

За оприлюдненими у понеділок даними Головного митного управління Китаю, імпорт сої зі США у вересні впав до нуля порівняно з 1,7 мільйона тонн роком раніше, тоді як загалом у вересні Китай імпортував 12,87 мільйона тонн сої, що є другим за величиною показником за всю історію спостережень.

Постачання з Бразилії минулого місяця виросли на 29,9% у річному обчисленні до 10,96 мільйона тонн, що склало 85,2% від загального обсягу імпорту олійних культур до країни, тоді як постачання з Аргентини виросли на 91,5% до 1,17 мільйона тонн.

