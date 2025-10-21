Ціни на ріпак пішли вниз

Переробники ріпаку в Україні останнім часом подекуди знижували ціни на тлі припинення закупівлі ріпаку, плануючи перехід на соняшник, де наразі також спостерігається непогана краш-маржа, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". В цілому ціни попиту на ріпак варіювалися в широких межах – 22000 – 23800 гривень за тонну СРТ-підприємство.

Водночас стрімке зростання вартості соняшнику та скорочення пропозиції ріпаку стримували ринок від подальшого зниження цін. Експорт ріпаку протягом другого тижня жовтня збільшився в кілька разів проти попереднього тижня, однак усе одно залишався на низькому рівні через дію експортного мита та необхідність його сплати і агровиробниками, сподіваючись на відшкодування.

За першу половину жовтня експортовано майже 35 тисяч тонн олійної проти 350 тисяч тонн за цей же період торік,

– говорять фахівці.

На європейському ринку спостерігається сезонне збільшення пропозиції канадської та автралійської каноли.

Зверніть увагу! За словами аналітиків, низька реалізація українського ріпаку на експортному ринку дедалі підтверджує прогнози щодо перенаправлення олійної на внутрішнє перероблення, яке має всі шанси поточного сезону оновити рекорд 2023/24 маркетингового року.

