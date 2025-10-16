Експорт сої поки не врегульований

Процедура експорту сої та ріпаку з України без сплати мита виробниками досі не врегульована, повідомляє 24 Канал із посиланням на GrainTrade. Для здійснення експорту митниця вимагає від виробників оплати 10% "гарантійного платежу на митницю", як забезпечення, а після здійснення експорту обіцяє повернути ці кошти протягом 30 днів.

Читайте також Переробка соняшника впала до трирічного мінімуму через мита на сою та ріпак

Для отримання висновку ТПП виробник має надати близько 12 документів, а при визначенні обсягів вирощеної виробником продукції ТПП рахує максимальну врожайність не більше 3,5 тонни з гектара. Такі процедури відбивають у виробників бажання експортувати зерно, і вони все більше схиляються до продажів сої та ріпаку за гривню переробникам.

Зверніть увагу! Впродовж тижня експортні ціни на сою з ГМО залишалися на рівні 388–390 доларів за тонну або 16 800–17 000 гривень за тонну, а на сою без ГМО – на рівні 18 000–18 200 гривень за тонну або 420–430 доларів за тонну з доставкою до чорноморських портів. Кількість трейдерів, що купують сою, скорочується, оскільки конкуренція на світовому ринку зростає, а світові ціни падають під тиском сприятливих для сівби умов у Південній Америці та активного збирання у США.

Листопадові ф'ючерси на сою в Чикаго за тиждень впали на 1,6% до 370 доларів за тонну (-5,3% за місяць) на тлі активного збирання врожаю (обмолочено біля 60% площ) та низьких темпів експорту сої у США. З 1 вересня по 9 жовтня США експортували 4 мільйони тонн сої, що на 26% поступається торішнім темпам, оскільки Китай продовжує утримуватися від закупівель американської сої.

Скільки вже зібрали сої в Україні?

В Україні станом на 9 жовтня з 56% площ намолочено 2,7 мільйона тонн сої при врожайності 2,28 тонни з гектара, тоді як торік на цю дату з 80% площ було зібрано 4,8 мільйона тонн сої з врожайністю 2,29 тонни з гектара. Цього тижня в Україні встановиться суха погода, яка дозволить фермерам прискорити збирання сої та соняшнику, та збільшить пропозиції на ринку.

Переробники протягом тижня пропонували за сою з ГМО 16 500–17 000 гривень за тонну, а за сою без ГМО – 18500–18700 гривень за тонну з доставкою на завод (протеїн 39-40%). В разі різкого збільшення пропозицій сої переробники будуть обмежувати закупівлі, оскільки вони вже придбали великі об'єми соняшнику за високими цінами.

Важливо! Сприятливі для сівби сої умови у Південній Америці продовжують покращувати прогнози врожаю, що посилює тиск на світові ціни на сою та активізує поставки сої старого врожаю. За прогнозом агенції ANEC, у жовтні Бразилія експортує 7,3 мільйона тонн сої, що забезпечить потрібною сировиною Китай, який не відновлює закупівлі сої зі США.

Аграрії зможуть підтвердити походження сої та ріпаку, щоб не сплачувати експортне мито