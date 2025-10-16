Экспорт сои пока не урегулирован

Процедура экспорта сои и рапса из Украины без уплаты пошлины производителями до сих пор не урегулирована, сообщает 24 Канал со ссылкой на GrainTrade. Для осуществления экспорта таможня требует от производителей оплаты 10% "гарантийного платежа на таможню", как обеспечение, а после осуществления экспорта обещает вернуть эти средства в течение 30 дней.

Читайте также Переработка подсолнечника упала до трехлетнего минимума из-за пошлин на сою и рапс

Для получения заключения ТПП производитель должен предоставить около 12 документов, а при определении объемов выращенной производителем продукции ТПП считает максимальную урожайность не более 3,5 тонн с гектара. Такие процедуры отбивают у производителей желание экспортировать зерно, и они все больше склоняются к продажам сои и рапса за гривну переработчикам.

Обратите внимание! В течение недели экспортные цены на сою с ГМО оставались на уровне 388–390 долларов за тонну или 16 800–17 000 гривен за тонну, а на сою без ГМО – на уровне 18 000–18 200 гривен за тонну или 420–430 долларов за тонну с доставкой до черноморских портов. Количество трейдеров, покупающих сою, сокращается, поскольку конкуренция на мировом рынке растет, а мировые цены падают под давлением благоприятных для сева условий в Южной Америке и активного сбора в США.

Ноябрьские фьючерсы на сою в Чикаго за неделю упали на 1,6% до 370 долларов за тонну (-5,3% за месяц) на фоне активной уборки урожая (обмолочено около 60% площадей) и низких темпов экспорта сои в США. С 1 сентября по 9 октября США экспортировали 4 миллиона тонн сои, что на 26% уступает прошлогодним темпам, поскольку Китай продолжает воздерживаться от закупок американской сои.

Сколько уже собрали сои в Украине?

В Украине по состоянию на 9 октября с 56% площадей намолочено 2,7 миллиона тонн сои при урожайности 2,28 тонны с гектара, тогда как в прошлом году на эту дату с 80% площадей было собрано 4,8 миллиона тонн сои с урожайностью 2,29 тонны с гектара. На этой неделе в Украине установится сухая погода, которая позволит фермерам ускорить уборку сои и подсолнечника, и увеличит предложения на рынке.

Переработчики в течение недели предлагали за сою с ГМО 16 500–17 000 гривен за тонну, а за сою без ГМО – 18500–18700 гривен за тонну с доставкой на завод (протеин 39-40%). В случае резкого увеличения предложений сои переработчики будут ограничивать закупки, поскольку они уже приобрели большие объемы подсолнечника по высоким ценам.

Важно! Благоприятные для сева сои условия в Южной Америке продолжают улучшать прогнозы урожая, что усиливает давление на мировые цены на сою и активизирует поставки сои старого урожая. По прогнозу агентства ANEC, в октябре Бразилия экспортирует 7,3 миллиона тонн сои, что обеспечит нужным сырьем Китай, который не возобновляет закупки сои из США.

Аграрии смогут подтвердить происхождение сои и рапса, чтобы не платить экспортную пошлину