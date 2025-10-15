Переработка подсолнечника сильно упала

По словам специалистов, сентябрьская переработка подсолнечника в Украине стала самой низкой с июля 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Она составила всего лишь около 560 тысяч тонн.

Ограниченное предложение подсолнечника в период межсезонья способствовало тому, что многие заводы догружали мощности рапсом или соей, предложение которых на внутреннем рынке значительно возросло после введения действия экспортной пошлины с 4 сентября.

Кроме того, из-за фактического блокирования экспорта и потенциального увеличения предложения сои и рапса внутри страны многие аграрии спешили и с реализацией подсолнечника, опасаясь значительного падения цен на него.

Обратите внимание! Это способствовало тому, что параллельно заводы смогли накопить запасы и этой масличной для работы на 1,5-2 месяца, что выступало главным фактором снижения цен на сырье в сентябре.

Экспортные пошлины на подсолнечник помогают переработчикам

Эксперты отмечают, что цены на подсолнечник достаточно быстро начали восстанавливаться в октябре главным образом из-за задержки уборки масличной, а также из-за того, что цены на подсолнечное масло начали расти, получив поддержку со стороны смежных рынков растительных масел и неудовлетворенного спроса на подсолнечный продукт с поставкой в сентябре-октябре.

К тому же оценки причерноморского урожая подсолнечника продолжают сокращаться, что создает определенные риски для переработчиков в новом сезоне. Так, по обновленным данным, объем переработки подсолнечника в новом сезоне вряд ли превысит прошлогодний показатель и пока что ожидается на уровне 12,3 миллиона тонн (-4% к сентябрьской оценке).

Важно! Впрочем, пока сложная ситуация с налаживанием беспошлинного экспорта сои и рапса для агропроизводителей играет на стороне перерабатывающих предприятий. По оценке экспертов, общая переработка трех ключевых масличных культур в сезоне-2025/26 может вырасти до 16 миллионов тонн (+3%) и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации вокруг соево-рапсовых экспортных пошлин.

