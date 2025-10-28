Подсолнечник начал дорожать

Цены на подсолнечник продолжали расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Стоимость получает поддержку со стороны высокого спроса и на фоне дальнейшего роста стоимости подсолнечного масла.

Читайте также Литовские фермеры предлагают использовать пшеницу для отопления

Более того, оценки аналитиков относительно урожая продолжали сокращаться, а новости об ухудшении качества масличной, в частности, повышение кислотности, поступали все чаще.

Обратите внимание! Темпы уборки подсолнечника в течение недели ускорилось – по состоянию на 23 октября обмолочено 82% от общей площади к уборке при средней урожайности 18,5 центнера с гектара против 94% годом ранее на эту же дату при урожайности 20,6 центнера с гектара. Однако, на этой неделе на большинстве территории страны снова ожидают дожди.

В общем закупочные цены стартовали от 27600 – 27700 гривен за тонну СРТ за базовые показатели качества и достигали 29000+ гривен за тонну СРТ при условии содержания масла выше 50%.

Важно! После достаточно слабых продаж в предыдущий отчетный период, переработчики отмечали, что в целом предложение подсолнечника немного выросло.

Украинские аграрии продают сою переработчикам из-за конкуренции на мировом рынке