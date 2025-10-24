На рынке сои серьезная конкуренция

Большой объем американской сои, которую отказывается покупать Китай, продолжает экспансию на другие рынки и создает конкурентное давление на цены украинской сои, передает 24 Канал со ссылкой на GrainTrade. Проблемы с уплатой пошлин производителями остаются, поскольку таможенники для ускорения оформления предлагают заплатить 10% пошлину, как гарантийный платеж, пока оформляются документы, поэтому фермеры не спешат продавать на экспорт сою и рапс, ожидая урегулирования этих вопросов.

Обратите внимание! В течение недели экспортные цены на сою с ГМО оставались на уровне 388–390 долларов за тонну или 16 800–16900 гривен за тонну, а на сою без ГМО – на уровне 18 000–18 200 гривен за тонну или 420–430 долларов за тонну с доставкой до черноморских портов. При этом спрос со стороны переработчиков остается высоким, и они предлагают 16500-17100 гривен за тонну за сою с ГМО с доставкой на завод, поэтому производители активно продают продукцию на внутреннем рынке.

Экспорт сои из Украины за первые 15 дней октября составил 82 тысяч тонн по сравнению с 234 тысяч тонн за такой же период прошлого года, а общий экспорт в 2025/26 МГ достиг 160,2 тысячи тонн (550 тысяч тонн в прошлом году).

Уменьшение количества осадков позволило ускорить уборку, но производители в первую очередь пытаются собрать подсолнечник, поэтому за неделю соя обмолочена лишь на 6% площадей, а всего по состоянию на 16 октября – с 62% площадей или 1,34 миллиона гектар намолочено 3,08 миллиона тонн сои при урожайности 2,29 тонны с гектара, тогда как в прошлом году на эту дату с 88% площадей было намолочено 5,2 миллиона тонн сои с урожайностью 2,26 тонны с гектара.

Важно! Более высокая урожайность и большие площади сева могут увеличить урожай сои в Украине до уровня, прогнозируемого USDA, но вопрос, позволит ли погода завершить уборку без потерь. Увеличение предложения на внутреннем рынке столкнется с падением спроса на внешнем, поскольку дешевая американская соя попадает на традиционные украинские рынки.

Какова ситуация на мировом рынке?

Поставки сои из США за неделю выросли на 45% до 1,47 миллиона тонн (в направлении Мексики, Пакистана, Бангладеш, Вьетнама и Египта), а всего с 1 сентября по 9 октября США экспортировали 5,54 миллиона тонн сои, что на 30,9% уступает прошлогодним темпам.

Ноябрьские фьючерсы на сою в Чикаго вчера выросли на 1,2% до 379,1 доллара за тонну (+2,5% за неделю, +2,2% за месяц) на фоне новых заявлений Трампа о том, что он ожидает восстановления Китаем закупки сои на уровне предыдущих лет (в конце октября планируется встреча лидеров США и Китая в Южной Корее).

По обнародованным в понедельник данным Главного таможенного управления Китая, импорт сои из США в сентябре упал до нуля по сравнению с 1,7 миллиона тонн годом ранее, тогда как в целом в сентябре Китай импортировал 12,87 миллиона тонн сои, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений.

Поставки из Бразилии в прошлом месяце выросли на 29,9% в годовом исчислении до 10,96 миллиона тонн, что составило 85,2% от общего объема импорта масличных культур в страну, тогда как поставки из Аргентины выросли на 91,5% до 1,17 миллиона тонн.

