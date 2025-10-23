Цены на подсолнечник растут

Улучшение погодных условий в Украине позволило на прошлой неделе нарастить темпы уборки подсолнечника и немного снизило обеспокоенность переработчиков относительно объемов и качества семян, сообщает 24 Канал со ссылкой на GrainTrade. В то же время закупочные цены оставались на высоком уровне благодаря значительному спросу на подсолнечное масло.

Отмечается, что по состоянию на 16 октября в Украине с 76% площадей (+10% за неделю), или 3,91 миллиона гектар намолочено 7,19 миллиона тонн подсолнечника при средней урожайности 1,84 тонны с гектара, тогда как в прошлом году на эту дату с 91% площадей было собрано 9,3 миллиона тонн подсолнечника при урожайности 2,07 тонны с гектара.

Сухая, хотя и прохладная погода на этой неделе будет способствовать завершению уборки подсолнечника и сои, но производители отмечают снижение урожайности. В то же время качество подсолнечника на западе лучше, чем ожидалось ранее,

– говорят аналитики.

Урожай подсолнечника в Украине прогнозируется на уровне 10-10,5 миллиона тонн по сравнению с 11 миллионов тонн в прошлом сезоне, поэтому переработчики активно скупают все предложенные объемы, чтобы загрузить производство на максимальный период.

Переработчики в основном поднимают цену закупки

За неделю цены спроса на подсолнечник в Украине выросли еще на 300-500 гривен за тонну – до 27800–28800 гривен за тонну, или 590–610 долларов за тонну без НДС (для масличности 50%) с доставкой на завод, но при этом некоторые переработчики снизили цену и прекратили прием из-за отсутствия свободных складов, тогда как другие продолжают покупать и поднимают цены.

На фоне задержки поставок спотовые цены спроса на подсолнечное масло в Украине выросли еще на 20-30 долларов за тонну – до 1230–1245 долларов за тонну с доставкой до портов в октябре – ноябре, поскольку цены на российское масло за неделю выросли на 10-20 долларов за тонну – до 1200–1210 долларов за тонну FOB.

Следует учесть, что на рынках подсолнечного шрота продолжается обвал цен, вызванный ростом предложения рапсового и соевого шрота в ЕС, что будет давить на цены подсолнечника даже несмотря на рост цен на масло,

– добавляют специалисты.

Цены спроса на подсолнечный шрот за неделю упали на 5 долларов за тонну – до 205-210 долларов за тонну с доставкой до портов, а спрос со стороны ЕС практически отсутствует, поскольку цены на рапсовый шрот в ЕС упали до уровня 185-200 Е/т из-за большого предложения и давления низких цен на фуражную кукурузу и пшеницу на мировом рынке.

Обратите внимание! Казахстан и Россия заканчивают уборку урожаев подсолнечника, которые оцениваются в 2,5 и 17,5 миллиона тонн соответственно, что значительно превысит прошлогодние 1,8 и 16 миллионов тонн и продолжит наращивать предложения подсолнечного масла нового урожая, особенно на рынках Китая и Индии. Поэтому украинские экспортеры будут ориентироваться преимущественно на рынки ЕС, прогнозируют эксперты.

